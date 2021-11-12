Украина

11 листопада на території Львівської пивоварні відбулась унікальна подія — футбольний клуб Карпати презентував оновлену форму гравців клубу та оголосив про початок співпраці із брендом "Львівське".

Креативний підхід до презентації форми гравців - нова тенденція у футбольному світі, тож Карпати не залишились осторонь сучасних трендів. Для унікальної презентації було обрано легендарну Львівську пивоварню, яка з гордістю залучилась до цієї ініціативи в якості спонсора клубу.

Мідні чани, цех розливу, пивовиробництво, історичні будівлі Львівської пивоварні, сяючі зали музейно-культурного комплексу "Львіварня" – усі ці локації створили чудову атмосферу для презентації клубної форми Карпат.

"Насамперед щиро дякуємо за запрошення взяти участь у такій нестандартній та цікавій фотосесії. Такого досвіду у нас ще не було! Хлопці приємно вражені масштабами пивоварні та теплим прийомом колективу. Та ще і погода сприяла нашим планам. Ми пишаємось, що нашим титульним спонсором буде саме "Львівське", бренд з такими багатими традиціями та славетною історією", – ділиться враженнями від фотосесії капітан команди ФК Карпати Денис Кожанов.

Нова форма виконана у класичних кольорах клубу: для домашніх матчів – у зеленому, для виїзних – у білому. Особливе місце тепер відведено леву, адже він є символом міста, символом клубу та символом титульного спонсора "Львівське". Так, зокрема, його нанесено на лівий рукав футболки гравців. На передній частині зображено логотип "Львівське".

Із листопада 2021 року бренд "Львівське" став новим титульним спонсором клубу: "Сьогодні ми можемо спостерігати початок нової глави у футбольному житті регіону: легендарні карпатські леви повертаються! Бути титульним спонсором головної львівської команди — неймовірна честь для бренду "Львівське", адже ми маємо багато спільного та розділяємо однакові цінності. Бренд "Львівське", так само як і ФК Карпати, є родом зі Львова, тому місія нашого бренду у цьому партнерстві — підтримувати свою регіональну гордість", - коментує Ірина Качура, віцепрезидентка з маркетингу Carlsberg Ukraine

Нагадаємо, що футбольний клуб Карпати відновлено у 2020 році в рамках реалізації громадської ініціативи з відродження львівських Карпат. Перезапуску клубу сприяли усі покоління Карпат, ветерани команди, які ще 1963 року брали участь у створенні та становленні клубу, здобули Кубок СРСР у 1969 році. Керівником Карпат став легендарний львівський футболіст Степан Юрчишин, головним тренером — відомий гравець одного з найкращих складів команди Андрій Тлумак.