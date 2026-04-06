Ліга чемпіонів

Вінгер мюнхенців налаштований взяти реванш у "вершкових" за поразку дворічної давнини та вивести свою команду до півфіналу Ліги чемпіонів.

Футболіст Баварії Серж Гнабрі висловився про прийдешні матчі 1/4 фіналу Ліги чемпіонів проти мадридського Реала. Команди зустрінуться вже у вівторок на Сантьяго Бернабеу, а матч-відповідь відбудеться в Мюнхені 15 квітня.

"Ігри з Реалом — це завжди особливі відчуття. Весь футбольний світ очікує на це протистояння, і я з нетерпінням чекаю початку. Мені б хотілося зіграти в обох матчах. Зустрічі Баварії з Реалом — це класика європейського футболу.

Раніше вони дуже впевнено пройшли Манчестер Сіті, що дещо мене здивувало. Коли ми грали з "вершковими" два роки тому, все завершилося розчаруванням, але ми були близькі. Ми хочемо взяти реванш і пройти далі цього разу", — наводить Diario AS слова Гнабрі.

Нагадаємо, що в сезоні-2023/24 Реал вибив Баварію на стадії півфіналу завдяки дублю Хоселу на останніх хвилинах матчу-відповіді.

