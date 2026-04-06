Розповідаємо, на що варто поставити в цій грі.
Наполі — Мілан, Getty Images
06 квітня 2026, 10:42
У рамках 31-го туру італійської Серії А-2025/26 Наполі прийматиме Мілан.
Поєдинок відбудеться в понеділок, 6 квітня, на Стадіо Дієго Армандо Марадона в Неаполі, Італія. Початок — о 21:45 за київським часом.
За версією букмекерів, фаворитами протистояння є підопічні Антоніо Конте. Так, на перемогу Наполі можна поставити з коефіцієнтом 2.49, тоді як потенційний успіх Мілана оцінюється показником 3.27. Імовірність нічийного результату представлена коефіцієнтом 3.08.
Тож на що ставити?
Пропонуємо поставити на варіант "Наполі заб'є в 2-му таймі", представлений показником 1.87.
Коефіцієнтом 2.48 оцінена ймовірність того, що Мілан обмежиться 1 голом.
Також пропонуємо розглянути сценарій "Фора Наполі: -0,25". На нього можна поставити з показником 2.00.
