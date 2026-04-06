Розповідаємо, на що варто поставити в цій грі.

У рамках 31-го туру італійської Серії А-2025/26 Наполі прийматиме Мілан.

Поєдинок відбудеться в понеділок, 6 квітня, на Стадіо Дієго Армандо Марадона в Неаполі, Італія. Початок — о 21:45 за київським часом.

За версією букмекерів, фаворитами протистояння є підопічні Антоніо Конте. Так, на перемогу Наполі можна поставити з коефіцієнтом 2.49, тоді як потенційний успіх Мілана оцінюється показником 3.27. Імовірність нічийного результату представлена ​​коефіцієнтом 3.08.

Тож на що ставити?

Пропонуємо поставити на варіант "Наполі заб'є в 2-му таймі", представлений показником 1.87.

Коефіцієнтом 2.48 оцінена ймовірність того, що Мілан обмежиться 1 голом.

Також пропонуємо розглянути сценарій "Фора Наполі: -0,25". На нього можна поставити з показником 2.00.

