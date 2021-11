В рамках четвертого тура группового этапа женской Лиги чемпионов харьковской Жилстрой-1 отправился в гости к исландскому Брейдаблику, где одержал уверенную победу со счетом 0:2 - первую в своей истории в рамках основной части данного турнира.

Авторкой одного из забитых мячей в составе украинской команды стала футболистка сборной Украины Ольга Овдийчук, которую пресс-служба УЕФА в итоге включила в число из четырех претенденток на лучший гол минувшего тура в женской ЛЧ.

С 27-летней полузащитницей Жилстроя-1 за данную награду также будут бороться Вивианне Мидема (Арсенал), Саманта Керр (Челси) и Сакина Каршауи (ПСЖ).

These goals = 🔥🔥🔥🔥



A look at the #UWCL Goal of the Week contenders:



👉 @VivianneMiedema

👉 @samkerr1

👉 Olha Ovdiychuk

👉 @SakinaKarchaoui



What's your favourite one? @heineken | #UWCLGOTW