Украинский вингер не сыграет в матче 22-го тура чемпионата Польши.
Евгений Коноплянка, ФК Краковия
19 февраля 2022, 15:50
В рамках 22-го тура чемпионата Польши Краковия отправится в гости к Ягеллонии.
Крайний полузащитник Евгений Коноплянка, который в зимнее трансферное окно перебрался в донецкого Шахтера в Краковию, не сможет дебютировать за новый клуб в предстоящем матче.
32-летний украинец оказался вне заявки своей команды на поединок против Ягеллонии. Причины неизвестны.
Состав Краковии:
Напомним, матч Ягеллония — Краковия состоится сегодня, 19 февраля, в 16:00 по киевскому времени.