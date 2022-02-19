Украина

Украинский вингер не сыграет в матче 22-го тура чемпионата Польши.

В рамках 22-го тура чемпионата Польши Краковия отправится в гости к Ягеллонии.

Крайний полузащитник Евгений Коноплянка, который в зимнее трансферное окно перебрался в донецкого Шахтера в Краковию, не сможет дебютировать за новый клуб в предстоящем матче.

32-летний украинец оказался вне заявки своей команды на поединок против Ягеллонии. Причины неизвестны.

Состав Краковии:

Напомним, матч Ягеллония — Краковия состоится сегодня, 19 февраля, в 16:00 по киевскому времени.