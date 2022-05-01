Украина

Клуб продовжує тренування у Європі.

Київське Динамо продовжує свій благодійний турнір по Європі. Наразі команда знаходиться у столиці Румунії — Бухаресті, де тренується.

Як повідомляє прес-служба "біло-синіх", до основної групи футболістів приєднались гравці юнацької команди.

Прізвища гравців поки невідомі. Нещодавно Динамо U-19 вилетіло з юнацької Ліги УЄФА від Спортінга Ліссабон.

Наступний благодійний поєдинок кияни проведуть проти швейцарського Базеля. Матч запланований на четверте травня. Після цього збірники з Динамо вирушать до підготовки із національною командою до матча-відбору на ЧС-2022 проти Шотландії.