Півзахисник Барселони заявив, що його повернення на поле очікується приблизно через п’ять місяців.
Гаві, getty images
29 грудня 2025, 10:40
Півзахисник Барселони Гаві, повне ім’я якого Пабло Мартін Паес Гавіра, поділився оновленням щодо свого відновлення після травми. Слова футболіста наводить Mundo Deportivo.
За словами іспанця, процес реабілітації проходить за планом, і він сподівається повернутися на поле вже найближчими місяцями:
"Я дотримуюся встановлених термінів і, поки що, все йде дуже добре. Теоретично, через п’ять місяців я вже зможу грати", — зазначив Гаві.
Футболіст підкреслив, що зараз його головним пріоритетом є повне відновлення, хоча вимушена роль глядача дається йому непросто:
"Перш за все, мені потрібно бути терплячим. Найбільше боляче дивитися на своїх товаришів по команді і не мати можливості грати. Але зараз я хочу тільки одного — повністю одужати. Водночас команда проводить чудовий сезон", — додав півзахисник.
Нагадаємо, у вересні Гаві переніс артроскопію для лікування травми внутрішнього меніска. Орієнтовні терміни відновлення тоді оцінювалися у 4–5 місяців.
У поточному сезоні 21-річний іспанець встиг провести за Барселону лише два матчі, відігравши загалом 66 хвилин та віддавши одну результативну передачу.