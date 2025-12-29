Іспанія

Півзахисник Барселони заявив, що його повернення на поле очікується приблизно через п’ять місяців.

Півзахисник Барселони Гаві, повне ім’я якого Пабло Мартін Паес Гавіра, поділився оновленням щодо свого відновлення після травми. Слова футболіста наводить Mundo Deportivo.

За словами іспанця, процес реабілітації проходить за планом, і він сподівається повернутися на поле вже найближчими місяцями:

"Я дотримуюся встановлених термінів і, поки що, все йде дуже добре. Теоретично, через п’ять місяців я вже зможу грати", — зазначив Гаві.

Футболіст підкреслив, що зараз його головним пріоритетом є повне відновлення, хоча вимушена роль глядача дається йому непросто:

"Перш за все, мені потрібно бути терплячим. Найбільше боляче дивитися на своїх товаришів по команді і не мати можливості грати. Але зараз я хочу тільки одного — повністю одужати. Водночас команда проводить чудовий сезон", — додав півзахисник.

Нагадаємо, у вересні Гаві переніс артроскопію для лікування травми внутрішнього меніска. Орієнтовні терміни відновлення тоді оцінювалися у 4–5 місяців.

У поточному сезоні 21-річний іспанець встиг провести за Барселону лише два матчі, відігравши загалом 66 хвилин та віддавши одну результативну передачу.