Іспанія

Реал готовий надати шанс перспективному воротарю Наварро.

Майбутнє Андрія Луніна в Реалі може змінитися вже найближчим часом. Український голкіпер замислюється над можливістю залишити мадридський клуб на тлі зростаючої конкуренції за місце у воротах.

Попри те, що керівництво Реала високо оцінює Луніна, статус першого номера залишається незмінним за Тібо Куртуа. Водночас у клубі дедалі більше уваги приділяють молодим кадрам.

У академії мадридців стрімко прогресує 18-річний Хаві Наварро, якого називають воротарем "рівня Реала". Клуб готовий надати молодому голкіперу шанс проявити себе на найвищому рівні, що ще більше загострює конкуренцію на позиції.

Наварро вже регулярно тренується з першою командою під керівництвом Хабі Алонсо та встиг привернути увагу тренерського штабу й керівництва клубу.

У цьому сезоні Лунін зіграв за Реал лише два поєдинки, в яких сумарно пропустив п'ять м'ячів.