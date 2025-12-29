Северная Америка

Ліонель Мессі та чинні чемпіони МЛС розпочнуть підготовку до нового сезону серією матчів проти топклубів Південної Америки.

Клуб Інтер Маямі офіційно оприлюднив розклад першого етапу свого передсезонного турне Champions Tour 2026.

На відміну від минулорічних поїздок до Азії, цього разу команда Хав'єра Маскерано зосередиться на південноамериканському континенті, де на них чекають матчі проти найтитулованіших клубів регіону. Команда розпочне свої виступи наприкінці січня та проведе три поєдинки в різних країнах:

1. Перу (Ліма) — 24 січня: Першою зупинкою стане матч проти одного з найстаріших та найуспішніших клубів Перу — Альянса Ліма. Гра пройде на стадіоні Алехандро Вільянуева.

2. Колумбія (Медельїн) — 31 січня: За тиждень чаплі завітають до Колумбії, де на стадіоні Атанасіо Хірардот зустрінуться з дворазовим володарем Кубка Лібертадорес — Атлетіко Насьйональ.

3. Еквадор (Ґуаякіль) — 7 лютого: Завершальний матч південноамериканського етапу відбудеться проти еквадорського гранда — Барселони Ґуаякіль. Це буде перша в історії зустріч Маямі з еквадорським суперником.

Квитки на матч у Медельїні вже викликали неабиякий ажіотаж, а ціни на них варіюються від $125 до майже $300, що підкреслює величезний попит на приїзд Мессі до Колумбії.