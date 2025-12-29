Україна

Венесуельський вінгер залишиться в Україні, але інтерес до нього зберігається.

Бразильський Ботафого вирішив не продовжувати переговори щодо можливого переходу вінгера Глейкера Мендози, який виступає за Кривбас.

За інформацією ESPN, клуб із Ріо-де-Жанейро відмовився від угоди через фінансові умови. Попередні контакти між сторонами відбулися, однак сума, яку запитував український клуб за свого лідера, виявилася непідйомною для Ботафого.

У результаті керівництво бразильського клубу ухвалило рішення припинити обговорення трансферу та сконцентруватися на інших кандидатурах для посилення складу. При цьому наголошується, що інтерес до Мендози з боку інших команд зберігається і може проявитися знову.

У сезоні 2025/26 венесуельський вінгер провів 15 матчів в Українській Прем’єр-лізі, відзначившись 5 голами та 8 результативними передачами.