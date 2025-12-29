Португалія

Наставник Бенфіки переконаний у тому, що помилкові дії арбітрів позбавили команду перемоги.

Головний тренер Бенфіки Жозе Моурінью прокоментував виїзну нічию з Брагою (2:2) у матчі 16-го туру чемпіонату Португалії, заявивши, що його команда фактично здобула перемогу.

За словами португальського фахівця, перший тайм залишився за господарями, однак після перерви на полі домінувала лише Бенфіка:

"У першому таймі Брага була кращою. У другому таймі Браги не було – була тільки Бенфіка. Гравці взяли на себе відповідальність", – зазначив Моурінью.

Тренер переконаний, що скасований гол його команди був забитий за правилами, а підсумковий результат мав бути іншим:

"Переломити хід гри й виграти 3:2 – це фантастичний результат. Ми забили три чисті голи. Я бачив момент з лави запасних і потім переглянув повтор – гол був чистий. Ми перемогли", – наголосив наставник.

Моурінью також заявив, що ключову роль у втраті перемоги зіграла помилка VAR, хоча загалом він позитивно оцінив роботу арбітрів:

"Це була складна гра для суддівства – високий темп та інтенсивність. Але помилка VAR вирішила результат матчу. Є клуби, які виграють завдяки помилкам, а є ті, що через них втрачають очки", – цитує тренера видання Record.

Зазначимо, що в цій зустрічі арбітр скасував по два голи кожній із команд.

Після цієї нічиєї Бенфіка віддалилася вже на сім очок від Порту та на п'ять очок від Спортінга.