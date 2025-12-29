Лондонці застрягли в зоні вильоту та не перемагають уже сім турів АПЛ.
Нуну Ешпіріту Санту, getty images
29 грудня 2025, 10:05
Головний тренер Вест Гема Нуну Ешпіріту Санту опинився під серйозною загрозою звільнення. Керівництво лондонського клубу дедалі більше розчароване як результатами команди, так і окремими кадровими рішеннями португальського фахівця.
Зокрема, сумніви викликає використання капітана Джаррода Боуена на позиції центрального нападника. Номінальний вінгер регулярно виходить у ролі форварда, тоді як Каллум Вілсон, який донедавна вважався основним нападником команди, останні матчі розпочинає на лаві запасних.
Ситуацію для Нуну ускладнює і турнірне становище. Вест Гем не може здобути перемогу вже протягом семи турів АПЛ поспіль і наразі перебуває в зоні вильоту. Від рятівної 17-ї позиції Молотобійців відділяють п’ять очок.
У разі відставки це звільнення стане вже другим для Нуну Ешпіріту Санту в поточному сезоні. У вересні він залишив посаду головного тренера Ноттінгем Форест.
Наступний матч Вест Гем проведе 30 грудня, коли на виїзді зустрінеться з Брайтоном. Ця гра може стати вирішальною для майбутнього португальського наставника в лондонському клубі.