Англія

Лондонці застрягли в зоні вильоту та не перемагають уже сім турів АПЛ.

Головний тренер Вест Гема Нуну Ешпіріту Санту опинився під серйозною загрозою звільнення. Керівництво лондонського клубу дедалі більше розчароване як результатами команди, так і окремими кадровими рішеннями португальського фахівця.

Зокрема, сумніви викликає використання капітана Джаррода Боуена на позиції центрального нападника. Номінальний вінгер регулярно виходить у ролі форварда, тоді як Каллум Вілсон, який донедавна вважався основним нападником команди, останні матчі розпочинає на лаві запасних.

Ситуацію для Нуну ускладнює і турнірне становище. Вест Гем не може здобути перемогу вже протягом семи турів АПЛ поспіль і наразі перебуває в зоні вильоту. Від рятівної 17-ї позиції Молотобійців відділяють п’ять очок.

У разі відставки це звільнення стане вже другим для Нуну Ешпіріту Санту в поточному сезоні. У вересні він залишив посаду головного тренера Ноттінгем Форест.

Наступний матч Вест Гем проведе 30 грудня, коли на виїзді зустрінеться з Брайтоном. Ця гра може стати вирішальною для майбутнього португальського наставника в лондонському клубі.