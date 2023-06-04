Україна

Сьогодні стане відома фінішна позиція луганського клубу в УПЛ та його шлях у єврокубках.

Сьогодні, 4 червня, пройдуть матчі заключного 30 туру української Прем'єр-ліги, за підсумками яких визначаться всі фінальні позиції клубів у турнірній таблиці.

Луганська Зоря претендує на друге місце в УПЛ. Наразі команда Патріка ван Леувена має 64 очки, як і у Дніпра-1 на другому рядку.

Якщо Зоря фінішує другою, то вона зіграє у кваліфікації Ліги чемпіонів, що буде вперше в історії, а якщо третьою — у відборі Ліги Європи.

В останньому турі УПЛ Зоря зіграє проти Миная, а Дніпро-1 зустрінеться із Кривбасом.

За інформацією польського журналіста Пйотра Слонки, луганська команда проводитиме свої єврокубкові матчі у польському Любліні. Договір вже погоджено з УЄФА та оператором польського стадіону Арена Люблін.

Нагадаємо, матч заключного туру УПЛ розпочнуться одночасно о 15:00 за київським часом.