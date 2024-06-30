Україна

Захисник висловив думку стосовно виступів в чемпіонаті України.

Жоао Віалле прокоментував трансфер до Полісся.

"Коли мене сповістили про перехід, я одразу зайшов в інтернет, щоб поцікавитися клубом та містом", — цитує захисника офіційний сайт клубу.

"Одразу з’ясував, що тут грають бразильці. Я зв’язався з ними – почав розпитувати про все: про команду, країну. Поклавши руку на серце — те, що я чув від них – і те, що я побачив – перевершило усі мої сподівання. Я дуже задоволений, що я тут.

Спершу подзвонив Таллесу, а вже потім Лукасу.

Я тільки трішки знав Таллеса, тому що ми грали проти Сан-Паулу, коли Таллес там був.

Я розпитував про клуб. Наскільки Таллес і Лукас тут швидко адаптувалися, які тут люди та як ставляться до іноземців. А вже потім я сам почав шукати інформацію про Житомир, про Україну. Але перше, що мене цікавило – наскільки вони швидко адаптувалися і наскільки сильний клуб.

Яка інформація про Полісся мене вразила? У першу чергу, це амбіції клубу. Те, що він так швидко за короткий період подолав шлях від Другої Ліги до УПЛ. Також структура клубу та плани на майбутнє. Я переконався, що все йде швидкими темпами. Тренувальний центр, база, академія, багато планів з розвитку — все рухається ефективно і швидко. Передусім, мене вразила швидкість.

Я і сам бачив, і було чимало інформації про те, що в чемпіонаті України швидкісні футболісти, це також стосується мислення. Тут гравці швидко приймають рішення на полі, тому мені треба буде докласти зусиль, щоб адаптуватися до цього.

Окрім мислення і швидкості – я відзначу інтенсивність і фізичні кондиції гравців. Я побачив, що тут багато високих, фізично міцних футболістів. У Бразилії ми так класно у повітрі не боремося, у нас стільки голів головою не забивають.

Чи були питання про війну? Ви ж уявляєте, що можна знайти, прочитати в інтернеті та наскільки різною може бути ця інформація. Тому важливо було дізнатися правду від людей, які тут живуть. Вони мене заспокоїли і переконали, що тут зовсім не така ситуація, як можна вичитати в інтернеті – тут немає вибухів щодня.

Чи хтось відмовляв їхати в Україну? У мене в сім’ї таких людей точно не було. Мені дуже важливо було, коли ми розмовляли з дружиною – знати, що вона думає з цього приводу. І коли ми поговорили, вона не була проти. І це рішення було спільним, а дружина теж незабаром переїде сюди.

Перш за все хочу сказати, що у мене є тут велика підтримка від персоналу, тренерського штабу, усіх, хто поруч. Я не буду зараз говорити про якісь терміни, а просто скажу – я докладу максимум зусиль. І на успішну адаптацію не доведеться довго чекати.

Ми будемо націлені на ворота суперників. Це буде збалансований футбол, з високою інтенсивністю, за умови домінування нашої команди. Ми будемо грати дуже щільно та агресивно. Хочемо не давати суперникові простору. Такий футбол принесе багато забитих голів.

Ми будемо брати участь у трьох турнірах. І, я вважаю, що ми маємо бути чемпіонами у кожному з цих турнірів. Я тут, щоб не просто грати у футбол, а перемагати. Для мене щастя бути в цьому клубі. Я буду викладатися на полі на 100 відсотків. Фани будуть пишатися і мною і командою загалом. Будемо разом йти до перемог. Вперед Полісся!".

Трансфер захисника відбувся в якості вільного агента.