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Норвегія — Англія 1:2
Голи: Шельдеруп, 36 — Беллінгем, 45+2, 93

Норвегія: Нюланн — Рюерсон (Еурснес, 60), Аєр, Геґґем (Естігор, 91), Меллер Вольфе (Педерсен, 90) — Едегор, Берге, Берг — Серлот (Бобб, 68), Голанд (Странд Ларсен, 106), Шельдеруп (Нуса, 68).

Англія: Пікфорд — Конса (Роджерс, 89), Стоунз, Геї, О’Райлі (Спенс, 86) — Андерсон, Райс (Езе, 46) — Мадуеке (Сака, 46), Беллінгем (Берн, 111), Гордон (Джеймс, 71) — Кейн.

Попередження: Аєр