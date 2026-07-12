Команда Томаса Тухеля крокує в напрямку потенційної битви за Фолкленди.
Норвегія — Англія, Getty Images
12 липня 2026, 02:50
Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.
Норвегія — Англія 1:2
Голи: Шельдеруп, 36 — Беллінгем, 45+2, 93
Норвегія: Нюланн — Рюерсон (Еурснес, 60), Аєр, Геґґем (Естігор, 91), Меллер Вольфе (Педерсен, 90) — Едегор, Берге, Берг — Серлот (Бобб, 68), Голанд (Странд Ларсен, 106), Шельдеруп (Нуса, 68).
Англія: Пікфорд — Конса (Роджерс, 89), Стоунз, Геї, О’Райлі (Спенс, 86) — Андерсон, Райс (Езе, 46) — Мадуеке (Сака, 46), Беллінгем (Берн, 111), Гордон (Джеймс, 71) — Кейн.
Попередження: Аєр