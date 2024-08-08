Україна

Розповідаємо, на що варто поставити в цій грі.

У четвер, 7 серпня, Кривбас зіграє проти Вікторії Пльзень.

Кривбас — Вікторія (Пльзень). Напередодні

За версією букмекерів, Вікторія — фаворит зустрічі: перемога чеської команди оцінюється коефіцієнтом 1.72, а перемога української — 5.00.

Якщо буде нічия, то на таку подію пропонується показник 4.05.

Так на що ставити?

Ми пропонуємо поставити на тотал більше 2.5 з коефіцієнтом 1.81.

Також на індивідуальний тотал Кривбасу менше 0.5.

На жаль, у цій зустрічі Кривбас не є фаворитом, тому пропонуємо поставити на перемогу Вікторії — 1.72.

Матч Кривбас — Вікторія відбудеться 7 серпня о 21:00.