Україна

Молодий українець зіграє з перших хвилин проти Ньюкасла.

У рамках 15-го туру англійської Прем'єр-ліги лондонський Брентфорд прийматиме на своєму полі Ньюкасл Юнайтед.

Тренерський штаб "бджіл" на чолі з Томасом Франком визначився зі стартовим складом на це протистояння, в якому з перших хвилин гратиме молодий український півзахисник Єгор Ярмолюк.

Зазначимо, що 20-річний українець вдруге поспіль потрапив до старту на матч АПЛ, раніше зігравши зі старту з Астон Віллою.

Матч Брентфорд — Ньюкасл Юнайтед відбудеться сьогодні, 7 грудня, о 17:00 за київським часом.