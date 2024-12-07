Молодий українець зіграє з перших хвилин проти Ньюкасла.
Єгор Ярмолюк, Getty Images
07 грудня 2024, 16:18
У рамках 15-го туру англійської Прем'єр-ліги лондонський Брентфорд прийматиме на своєму полі Ньюкасл Юнайтед.
Тренерський штаб "бджіл" на чолі з Томасом Франком визначився зі стартовим складом на це протистояння, в якому з перших хвилин гратиме молодий український півзахисник Єгор Ярмолюк.
Зазначимо, що 20-річний українець вдруге поспіль потрапив до старту на матч АПЛ, раніше зігравши зі старту з Астон Віллою.
Матч Брентфорд — Ньюкасл Юнайтед відбудеться сьогодні, 7 грудня, о 17:00 за київським часом.