Україна

Україна U19 не провела перший матч проти Австрії в елітраунді відбору на дівоче Євро.

Україна U-19 отримала технічну поразку 0:3 за пропуск матчу відбору на дівоче Євро. Відповідне рішення ухвалили в УЄФА, про це повідомила очільниця комітету жіночого та дівочого футболу УАФ Анастасія Кліпаченко в коментарі для Суспільне Спорт.

Дівоча збірна України з футболу не встигла прибути до Англії для участі у першому матчі відбору проти Австрії. Причиною стали проблеми, пов'язані з несвоєчасним отриманням віз.

"Технічну поразку зарахували. Але команда вже в Англії, і будуть грати 5 квітня матч", — повідомила очільниця жіночого та дівочого комітету УАФ.

Організація зверталась до УЄФА з проханням перенести матч на 3 квітня, але там, посилаючись на "обмежені строки міжнародного вікна та щільний графік матчів даного групового раунду відбору", відмовили й зазначили, що гра має відбутися своєчасно.

Технічна поразка 0:3 України означає, що вона займатиме третє місце в групі відбору на дівоче Євро. Водночас "синьо-жовті" матимуть ще два поєдинки для покращення становища в групі та боротьби за вихід на континентальну першість.