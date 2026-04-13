Голкіпер черкаської команди поділився своїми думками після гри з "гірниками".

Воротар черкаського ЛНЗ Олексій Паламарчук прокоментував нічийний результат у матчі УПЛ проти донецького Шахтаря (2:2).

"Довго чекали матч і вболівальники, і ми, футболісти. Авжеж, хотілося перемогти. Розумієш, з ким граєш. Нічийний результат, але дуже хотілося перемогти, тому що коли футболіст виходить на поле, він завжди хоче отримати перемогу і приємні емоції. Бойова нічия, я думаю, напевно, заслужено. Проте цікаво – скільки вболівальників нас підтримували. Хочеться подякувати їм за це. Гарна гра була.

Кожен матч важкий, неважливо який суперник. Та що я рятував… Перший тайм трохи не пішов в обороні. Шахтар пробив два рази – два голи забили нам. Зайшли у роздягальню засмучені. Два моменти… Гаву спіймали і пропустили такі голи необовʼязкові. Зібралися після кожного голу, намагалися виправити ситуацію. Розуміли, що Шахтар буде домінувати з мʼячем, але все одно намагалися знайти свої моменти і забити.

Настрій хороший, не програли, але і не виграли. Таке, 50/50. Готуємося на наступний матч. Є ціль – виходити на кожен матч і вигравати його", — сказав Паламарчук в ефірі УПЛ ТБ.

