Наставник ЛНЗ поділився своїми думками після гри з Шахтарем.

Головний тренер черкаського ЛНЗ Віталій Пономарьов прокоментував нічийний результат у матчі УПЛ проти донецького Шахтаря (2:2).

"Це футбол. Грали перша і друга команда. Ви бачили, як складалася гра. Я вважаю, гра сподобалась глядачам. Вона могла по-різному скластися. Кінцевий рахунок міг бути різним. Хочу подякувати команді, тому що практично все, що ми планували, футболісти виконали. Я вважаю, що це позитивний результат.

З трьох матчів, якщо враховувати матч на зборах, ми жодного разу не програли Шахтарю, забили сім мʼячів. Я вважаю, що це хороший показник для нашої команди. У нас завдання не змінилось – створити конкурентоспроможну команду. Я не вважаю, що ми її до кінця створили. Тому будемо працювати далі.

Відверто кажучи, якщо брати перший тайм, ми грали з позиції сили. Хотіли не давати супернику грати у той футбол, який він може грати. Ми з моїм тренерським штабом з першого дня готували стандарти щодня, на кожному тренуванні. Добре, що так сталося. Другий тайм був більшим тактичним, тому що ми знали, що Шахтар буде атакувати. Ми знали, що будуть зони, ми чекали моменти. Я вважаю, що у нас два-три моменти було. Я вважаю, що з точки зору тактики ми досить якісно зіграли. Удари по воротах були.

Горін поступово стає людиною, яка є однієї з найкращих в УПЛ на кутових? Якщо проаналізувати увесь чемпіонат, він в кожному матчі мав нефарт. Мав хороші моменти з кутових, але не міг забити. Досить якісно сьогодні зіграв. Можна сказати, що він один з найкращих у цьому аспекті у чемпіонаті.

Завжди потрібно робити певний аналіз. Минулого року ми закінчили на 12 місці. Думаю, було б не розумно ставити завдання потрапити в єврокубки. Тим більше, ми змінили половину складу. Команда повинна звикнути до тренерського штабу. Це непросто. Сьогодні ми маємо той результат, який маємо. Але я вважаю, що ми ще не до кінця створили команду.

Давайте обʼєктивно. У Шахтаря на заміні такі гравці, що вийшли в б основі – грали б в єврокубках. Футболісти по 15-20 млн. Це непросто конкурувати. Але ще раз, наше завдання – створити конкурентну команду. Щоб ми могли з будь-яким суперником грати, конкурувати. Тим більше, я вважаю, що ми в Україні повинні створювати такі команди, щоб з точки зору різних ігрових аспектів ми могли достойно показувати себе в Європі", — сказав Пономарьов в ефірі УПЛ ТБ.

