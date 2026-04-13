Наставник "гірників" поділився своїми думками після гри з ЛНЗ.

Головний тренер донецького Шахтаря Арда Туран прокоментував нічийний результат у матчі УПЛ проти черкаського ЛНЗ (2:2).

"Прикро втрачати очки, оскільки ми завжди налаштовуємося на перемогу. Звісно, що ми поважаємо ЛНЗ і я хотів би відзначити ту чудову роботу, яку вони виконують цього сезону. Надзвичайно складний суперник.

Але ми дивимося на позитив. Все досі продовжує зберігатися у наших силах, у наших руках. Перший тайм був не таким, яким я хотів би бачити його в ідеалі. Другий тайм – повністю відображає те наше бачення, яке ми намагаємося показати на полі.

Пішов невеликий дощ у перерві, який зіграв на нашу користь – мʼяч почав швидше рухатись. Умови стали більш зручними для нас. Що стосується другого тайму, я повністю задоволений тим, як мої гравці проявили себе.

Ми граємо для України, представляємо Україну на міжнародній арені. І я хотів би трошки, з вашого дозволу, поскаржитися. Ми робимо все, щоб представляти нашу честь на євроарені, але нам просто не йдуть на зустріч. Більше того, ускладнюють для нас умови нашої праці. Нас зараз очікує черговий десятигодинний переїзд, після цього – у Нідерланди. До цього нас супроводжувала 16-годинна подорож. Дійсно це дуже неприємно.

Моя щира порада, що команди бути у більш рівних умовах. І УАФ має сприяти тому, щоб усім командам було зручно грати наскільки це можливо за поточних обставин. В будь-якому випадку я дуже пишаюся своїми гравцями і тою роботою, яку вони виконали, попри труднощі, які оточують нас від матчу до матчу", — сказав Туран в ефірі УПЛ ТБ.

На Football.uа доступний для перегляду відеоогляд матчу ЛНЗ – Шахтар.