Україна

Football.ua представляє прев'ю матчу чемпіонату України, який пройде 8 серпня та розпочнеться о 18:00.

У другому турі української Прем’єр-ліги Рух у Львові зустрінеться з чинним чемпіоном країни Динамо.

Рух — Динамо

П'ятниця, 8 серпня, 18:30. Стадіон "Україна", Львів. Головний арбітр — Романов Віталій, пряма трансляція — УПЛ ТБ

Рух пережив суттєві зміни цього літа. Тренерський штаб на чолі з Віталієм Пономарьовим пішов у ЛНЗ, забравши з собою кількох ключових гравців – Дідика, Ледвія, Рябова, Горіна та молодого воротаря Бакуса. Втрата цих футболістів – серйозний удар для команди, адже більшість були гравцями основи. Ковалівський Колос підсилив Климчук, а Львівські Карпати – Карабін. Ременяк тепер виступатиме у першоліговому ФК Фенікс-Маріуполь.

Серед новачків Руху – молодий молдовський хавбек Влад Рейлян, який приєднався на правах оренди з Зімбру, та захисник Юрій Копина з Олександрії, який раніше вже грав за львівську команду. Інші позиції займають вихованці клубу з юнацької команди U-19. Новим головним тренером став директор з футболу Іван Федик, який добре знає внутрішні резерви. Перший матч сезону Рух виграв у дебютанта дивізіону СК Полтави – 2:1.

У Динамо Київ старт сезону був вдалим, але поразка від Пафоса в Лізі конференцій показала, що команда далека від оптимальної форми. Кияни допустили багато помилок через нервозність і не змогли реалізувати створені моменти. Відсутність підсилень відчутна – після відходу Сироти та Дячука залишилось лише троє центральних захисників, що замало для участі в трьох турнірах. Втім, команда завжди мала проблеми з центром захисту.

Керівництво розраховує пройти в основний раунд Ліги чемпіонів, щоб отримати кошти на трансфери, але поки ця ситуація залишається складною. Матч з Пафосом наголосив на потребі оновлення складу та свіжих сил.

Орієнтовні склади

Рух: Герета – Роман, Холод, Слюбик, Лях – Підгурський, Пастух, Притула – Кітела, Фаал, Алмазбеков.

Динамо: Нещерет – Караваєв, Біловар, Михавко, Вівчаренко – Михайленко, Піхальонок, Буяльський – Кабаєв, Ванат, Волошин.

Цікаві факти та можливі події

- Безпрограшна серія Динамо триває в чемпіонаті 33 матчі: 23 перемоги та 10 нічиїх, а на чужому полі — 17 ігор: 11 перемог та 6 нічиїх.

- Рух може здобути 40-у перемогу в УПЛ.

- Безпрограшна домашня серія Руху в УПЛ триває 5 ігор: 2 перемоги та 3 нічиї.

- 60-й тренерський матч Олександра Шовковського в УПЛ, 30-й — Івана Федика.

- 100-й матч в УПЛ може провести Владислав Ванат.

- 115-й гол в УПЛ може забити Андрій Ярмоленко, 35-й — Олександр Караваєв, 25-й — Олександр Піхальонок, 15-й — Назар Волошин (усі — Динамо).