Динамо та нідерландський клуб узгодили оренду до кінця сезону з опцією викупу.

Голландський півзахисник Джастін Лонвейк на правах оренди перейшов із київського Динамо до Фортуни Сіттард.

Угода розрахована до завершення поточного сезону, а нідерландський клуб отримав право першочергового викупу контракту гравця.

Лонвейк приєднався до Динамо у вересні 2022 року. За цей час він провів 24 матчі у складі киян, відзначившись одним голом та однією результативною передачею.

Минулого сезону хавбек уже виступав в оренді — у складі данського Віборга, де отримував стабільну ігрову практику.

