Львівський Рух та Динамо Київ зіграють у другому турі української Прем'єр-ліги на стадіоні Україна.

Іван Федик, після перемоги над СК Полтава (2:1), залучив до стартового складу Копину на правому фланзі оборони.

Олександр Шовковський, на тлі перемоги над рівненським Вересом (1:0), використав із перших хвилин Караваєва, Біловара та Вівчаренка в обороні, тоді як Яцик гратиме в опорній зоні, а Волошин та Буяльський розташуються під нападником Герреро.

Рух: Герета — Копина, Слюбик, Холод, Лях — Пастух, Підгурський, Притула — Кітела, Фаал, Алмазбеков.

Запасні: Клименко, Слюсар, Товарницький, Сапуга, Ясінський, Едсон, Бойко, Себро, Руніч, Клайвер, Касарда, Дзюринець.

Динамо Київ: Нещерет — Караваєв, Біловар, Михавко, Вівчаренко — Михайленко, Яцик — Волошин, Буяльський, Кабаєв — Герреро.

Запасні: Моргун, Д. Попов, Бражко, Ярмоленко, Шапаренко, Ванат, Тимчик, Супряга, Дубінчак, Брагару, Пономаренко, Ігнатенко.

Гра Рух — Динамо Київ почнеться о 18:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.