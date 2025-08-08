Україна

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 2-го туру Української Прем'єр-ліги, у якому зіграють львівський Рух та Динамо Київ.

Львівський Рух та Динамо Київ зіграють у другому турі української Прем'єр-ліги на стадіоні Україна.

Іван Федик, після перемоги над СК Полтава (2:1), залучив до стартового складу Копину на правому фланзі оборони.

Олександр Шовковський, на тлі перемоги над рівненським Вересом (1:0), використав із перших хвилин Караваєва, Біловара та Вівчаренка в обороні, тоді як Яцик гратиме в опорній зоні, а Волошин та Буяльський розташуються під нападником Герреро.

Рух: Герета — Копина, Слюбик, Холод, Лях — Пастух, Підгурський, Притула — Кітела, Фаал, Алмазбеков.

Запасні: Клименко, Слюсар, Товарницький, Сапуга, Ясінський, Едсон, Бойко, Себро, Руніч, Клайвер, Касарда, Дзюринець.



Динамо Київ: Нещерет — Караваєв, Біловар, Михавко, Вівчаренко — Михайленко, Яцик — Волошин, Буяльський, Кабаєв — Герреро.