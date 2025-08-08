Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 2-го туру Української Прем'єр-ліги, у якому зіграють львівський Рух та Динамо Київ.
Едуардо Герреро, фото ФК Динамо Київ
08 серпня 2025, 17:16
Львівський Рух та Динамо Київ зіграють у другому турі української Прем'єр-ліги на стадіоні Україна.
Іван Федик, після перемоги над СК Полтава (2:1), залучив до стартового складу Копину на правому фланзі оборони.
Олександр Шовковський, на тлі перемоги над рівненським Вересом (1:0), використав із перших хвилин Караваєва, Біловара та Вівчаренка в обороні, тоді як Яцик гратиме в опорній зоні, а Волошин та Буяльський розташуються під нападником Герреро.
Рух: Герета — Копина, Слюбик, Холод, Лях — Пастух, Підгурський, Притула — Кітела, Фаал, Алмазбеков.
Запасні: Клименко, Слюсар, Товарницький, Сапуга, Ясінський, Едсон, Бойко, Себро, Руніч, Клайвер, Касарда, Дзюринець.
Запасні: Моргун, Д. Попов, Бражко, Ярмоленко, Шапаренко, Ванат, Тимчик, Супряга, Дубінчак, Брагару, Пономаренко, Ігнатенко.
Динамо Київ: Нещерет — Караваєв, Біловар, Михавко, Вівчаренко — Михайленко, Яцик — Волошин, Буяльський, Кабаєв — Герреро.
Гра Рух — Динамо Київ почнеться о 18:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією
на Football.ua.