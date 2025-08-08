Україна

У чемпіонаті України вперше зіграв футболіст 2010 року народження.

Правий вінгер Олег Дзюринець дебютував за львівський Рух в українській Прем'єр-лізі.

На 89-й хвилині домашнього для "жовто-чорних" поєдинку з Динамо Київ (1:5) 15-річний українець замінив Юрія Копину. Таким чином Дзюринець став наймолодшим в історії чемпіонату України гравцем, побивши рекорд лівого захисника харківського Металіста Кирила Дігтяря, встановлений 3 травня 2023 року.

Наймолодші в історії чемпіонату України гравці:

1. Олег Дзюринець — 15 років і 17 днів;

2. Кирило Дігтярь — 15 років і 159 днів;

3. Юрій Фенін — 15 років і 221 день (Таврія Сімферополь, 04.11.1992).

