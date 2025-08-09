Україна

Півзахисник столичного колективу прокоментував перемогу над Рухом.

Напередодні київське Динамо обіграло львівський Рух у гостьовому поєдинку другого туру української Прем’єр-ліги.

Рух — Динамо Київ 1:5 Відео голів та огляд матчу УПЛ

Після завершення гри півзахисник "біло-синіх" Віталій Буяльський прокоментував успіх власної команди.

"Є тренер та його штаб для того, щоб оцінювати виступ гравців сьогодні. Я можу тільки сказати за результатом, що команда задоволена. А оцінку кожному футболісту буде давати головний тренер та його помічники. Тому не буду говорити про окремих футболістів. Це буде некоректно.

Я радий від того факту, що забиваю голи, також виходити у футболці київського Динамо для мене завжди приємно.

Не скажу, що в ми перебували в пригніченому стані після Пафоса. Так, ми незадоволені були результатом, десь не використали свої моменти, пропустили наприкінці гри. Але це лише перший матч, наступний буде на Кіпрі, там уже буде все вирішуватись.

Сьогодні в нас ще були моменти для того, щоб забивати більше, і в першому таймі моменти були в Руха. Там нам потрібно було більш сконцентровано зіграти в обороні. Але футбол складається з помилок. Головне, напевно, не припускатись у наступних матчах помилок, які були сьогодні або в попередніх матчах.

Коли граєш у футболці київського Динамо, на кожен матч, навіть на зборах чи між паузами на матчі національних команд, проти тебе виходять як востаннє. Ти повинен зіграти якомога краще і завжди бути сконцентрований на 200%. Тому що ти граєш за київське Динамо й проти тебе всі налаштовуються, як на останню гру", — заявив український виконавець.

У наступному турі київське Динамо поїде до кам’янець-подільського Епіцентру.