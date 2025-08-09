Україна

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 2-го туру Української Прем'єр-ліги, у якому зіграють черкаський ЛНЗ та кам'янець-подільський Епіцентр.

Черкаський ЛНЗ та кам'янець-подільський Епіцентр зіграють на Центральному в Черкасах у другому турі української Прем'єр-ліги.

Віталій Пономарьов, після нічиєї проти луганської Зорі (0:0), використав із перших хвилин Нонікашвілі в центрі поля, тоді як Ейнел гратиме праворуч в атаці.

Сергій Нагорняк, на тлі поразки від донецького Шахтаря (0:1), залучив до стартового складу Бендеру на лівий фланг атаки.

ЛНЗ: Ледвій — Г. Пасіч, Муравський, Дідик, Кузик — Яшарі, Нонікашвілі, Танковський — Ейнел, Ассінор, Беннетт.

Запасні: Паламарчук, Самойленко, Дайко, Горін, Каплієнко, Кисіль, Кушніренко, Подоляк, Авагімян, Рябов, Проспер, Кравчук.



Епіцентр: Білик — Танчик, Мороз, Григоращук, Климець — Запорожець, Кош — Сіфуентес, Миронюк, Бендера — Борячук.

Запасні: Бушняк, Вавшко, Савчук, В. Кристін, С. Кристін, Ляшенко, Янаков, Демченко, Беженар, Сидун.



Гра ЛНЗ — Епіцентр почнеться о 15:30 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.