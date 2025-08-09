Україна

Головний тренер Металіста 1925 прокоментував поразку від криворізького клубу в УПЛ.

Керманич Металіста 1925 Младен Бартулович проаналізував виїзний поєдинок із Кривбасом у рамках другого туру УПЛ-2025/26.

Кривбас — Металіст 1925 2:0 Відео голів та огляд матчу 09.08.2025

Після номінально домашньої нічиєї з Оболонню (0:0) минулого понеділка харків'янам так і не вдалося відкрити лік своїм голам після повернення до "еліти".

"Ми дуже засмучені таким рахунком, бо вважаю, що команда заслуговувала на більше. Особливо в першій половині матчу ми мали моменти, які не реалізували, хоча повинні були виходити вперед та закривати цей матч у першому таймі. Проте команда цього не зробила, Кривбас покарав нас за помилки, відтак, підсумковий результат на табло.

Мені завжди радісно повертатися до Кривого Рогу та бачити цих людей, з ким я працював колись. Завжди радий повертатися.

Оцінка нашої гри в обороні? Захищається вся команда. При першому голі, після вкидання з-за бокової вони розвернули атаку, Мендоса добре спрацював та забив гол. Другий м'яч, так, помилка оборонців, але я не хочу нікого звинувачувати, не можна говорити, що якийсь один гравець відповідальний за цю поразку. Ми команда, ми разом виграємо та програємо, розумієте? Точно так, як ми разом атакуємо та захищаємося. Звісно, ми створювали моменти, але їх потрібно реалізовувати. Ми будемо над цим працювати. У нас немає іншого виходу.

Ітодо? Це його перший матч. Я вважаю, що це дуже хороший нападник і він нам допоможе. Мба? Не вистачило голів. Нападник повинен забивати голи. Калюжний? Не грає один Калюжний чи один Мба, грає команда. Я вважаю, що перша половина матчу була дуже хорошою в нашому виконанні. Навіть другий тайм ми добре розпочали, у нас були моменти, але нам не вдавалося їх реалізувати. Потрібно працювати далі, багато нових гравців, новий тренерський штаб, все це потрібно об'єднати", — цитує Бартуловича офіційний сайт харківського клубу.

Наступної суботи, 16 серпня, Металіст 1925 гостюватиме в Олександрії.