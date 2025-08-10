Україна

Угода передбачає опцію викупу, захисник може стати заміною дискваліфікованому Кампосу.

Олександрія офіційно повідомила про оренду центрального захисника Миколи Огаркова з донецького Шахтаря. Контракт розрахований до 30 червня 2026 року і містить опцію повного викупу гравця.

Огарков є вихованцем академії Шахтаря. У минулому сезоні він дебютував за основну команду гірників у чемпіонаті України та виступав у Юнацькій лізі УЄФА серед команд U19.

Клуб розглядає 19-річного футболіста як підсилення лінії оборони, особливо на тлі п’ятиматчевої дискваліфікації основного центрбека Мігеля Кампоса.

Сьогодні Олександрія проведе матч другого туру УПЛ проти Оболоні. За онлайн-трансляцією матчу слідкуйте на Football.ua.