Україна

Наставник "пивоварів" поділився своїми думками після гри з Олександрією.

Головний тренер Оболоні Олександр Антоненко прокоментував перемогу своєї команди у матчі другого туру УПЛ проти Олександрії (1:0).

"Ми не коментуємо суддівство. У нас є кому коментувати. Я думаю, кожен тренер хоче перемагати, і я не є винятком.

Ми зробили висновки після старту сезону. Якщо сказати правильніше — зрозуміли, що хлопці будуть грати і робити те, що ми просимо. І найголовніше, що це принесло користь. Думаю, хлопці будуть далі тільки слухати, слухати і слухати. Ми розуміємо, в якій ситуації перебуваємо. У нас пішла левова частка основних гравців, і зараз у складі грають приблизно 60 відсотків футболістів, які торік практично не виходили на поле. Це непросто. Ми провели дуже тяжкі збори, щоб підвести функціональний стан гравців до одного знаменника. Ми пропустили нуль позаду, і хочеться сказати, що це заслуга гравців.

Ще плануються якісь трансфери? Не знаю, не можу вам сказати, але ті гравці, які в нас є, вони влаштовують нас. У нас сьогодні знову один дебютант – Фещенко, ми його хочемо привітати. В минулій грі Чорний, у цій Фещенко, я думаю, що їм цей дебют запам’ятається.

Черненко відновлюється. У нас були тяжкі збори, є мікропошкодження. Усі вже відновились, лише Тарас Мороз ще тільки починає відновлюватися. А так, усі потроху працюють. У нас є ким замінити.

У нас на стадіоні завжди чудова атмосфера. Дякую вболівальникам, дякую нашій аудиторії, яка нас підтримує. І хочу вам сказати, що хлопці будуть віддячувати їм кожної гри.

У роздягальні попросили гравців виграти. Скажу банально — ми нічого не змінювали. Ми готуємось до кожного суперника. Розуміємо, що можливо, у тих гравців, які зараз є, немає достатнього досвіду, але вони його здобувають.

Нам треба було суперника нівелювати. Ми проаналізували їхні ігри: вони пропустили шість м’ячів у перші 25 хвилин. Ми розуміли, що якщо дамо їм увійти в гру, буде тяжко. Також знали, що після 75 хвилини вони теж пропускають. Тому віддали м’яч і планували грати на контратаках. Виходило, не виходило – це вже інше", — наводить слова Антоненка прес-служба клубу.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Оболонь — Олександрія.