Україна

Матчі туру розділені на три традиційні дні.

Українська Прем'єр-ліга затвердила та опублікувала час та дати матчів четвертого туру УПЛ.

Четвертий тур розпочнеться у п'ятницю, 29 серпня, матчем між Полтавою та луганською Зорею.

Київське Динамо зіграє проти житомирського Полісся у неділю, 31 серпня, а трохи пізніше донецький Шахтар закриє тур проти Олександрії.

УПЛ. 4 тур

29 серпня (п’ятниця)

Полтава — Зоря 15:30

Кудрівка — Карпати 18:00

30 серпня (субота)

Кривбас — Оболонь 13:00

Колос — Епіцентр 15:30

Металіст 1925 — Рух 18:00

31 серпня (неділя)

ЛНЗ — Верес 13:00

Динамо — Полісся 15:30

Шахтар — Олександрія 18:00

Раніше повідомлялося, що визначилися пари 1/32 фіналу Кубка України.