Матчі туру розділені на три традиційні дні.
Динамо - Полісся, ФК Динамо Київ
14 серпня 2025, 19:11
Українська Прем'єр-ліга затвердила та опублікувала час та дати матчів четвертого туру УПЛ.
Четвертий тур розпочнеться у п'ятницю, 29 серпня, матчем між Полтавою та луганською Зорею.
Київське Динамо зіграє проти житомирського Полісся у неділю, 31 серпня, а трохи пізніше донецький Шахтар закриє тур проти Олександрії.
УПЛ. 4 тур
29 серпня (п’ятниця)
Полтава — Зоря 15:30
Кудрівка — Карпати 18:00
30 серпня (субота)
Кривбас — Оболонь 13:00
Колос — Епіцентр 15:30
Металіст 1925 — Рух 18:00
31 серпня (неділя)
ЛНЗ — Верес 13:00
Динамо — Полісся 15:30
Шахтар — Олександрія 18:00
