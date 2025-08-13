У раунді візьмуть участь 56 команд, матчі пройдуть 23—24 серпня.
Оновлений Кубок України, getty images
13 серпня 2025, 16:10
У середу, 13 серпня, у Будинку футболу відбулося жеребкування 1/32 фіналу Кубка України з футболу сезону 2025/26. У цьому раунді змагатимуться 56 клубів: 12 команд Української Прем’єр-ліги, 8 переможців кваліфікаційного раунду, 32 клуби Першої та Другої ліг, а також 4 аматорські команди.
До уваги учасників також 4 клуби, які цього сезону представляють Україну у єврокубках — Динамо, Шахтар, Олександрія та Полісся. Вони розпочнуть виступи з наступного раунду — 1/16 фіналу.
Жеребкування відбулося за сліпим принципом, що дозволило представникам УПЛ зіграти між собою. Так, у 1/32 фіналу зійдуться Металіст 1925 та Оболонь.
Відомі ключові пари:
Лівий Берег — Кудрівка
Чорноморець — Зоря
Локомотив — Колос Ковалівка
Повний список пар 1/32 фіналу Кубка України:
Карбон — Інгулець
Корміл — Рух
Поділля — Скала 1911
ЛНЗ — Пробій
Вікторія — Ворскла
Діназ — Агробізнес
Ужгород — Фенікс-Маріуполь
Пенуел — Карпати
Нива Вінниця — ЮКСА
Металіст — Маяк
IRON — Полтава
Вільхівці — Олімпія
Металіст 1925 — Оболонь
Авангард — Буковина
Коростень/Агро-Нива — Верес
Чайка — Лісне
Чернігів — Атлет
Колос Полонне — Нафтовик-Долина
Полісся Ставки — Ребел
Епіцентр — Агротех
Гірник-Спорт — Тростянець
Денгофф — Прикарапаття-Благо
Куликів-Білка — Кривбас
Фазенда — Металург
Реал Фарма — Нива Тернопіль
Матчі 1/32 фіналу відбудуться 23–24 серпня 2025 року. На цій стадії команди зіграють один матч. У разі нічиєї після основного часу відбудеться серія післяматчевих пенальті, додатковий час не передбачено.