Україна

У раунді візьмуть участь 56 команд, матчі пройдуть 23—24 серпня.

У середу, 13 серпня, у Будинку футболу відбулося жеребкування 1/32 фіналу Кубка України з футболу сезону 2025/26. У цьому раунді змагатимуться 56 клубів: 12 команд Української Прем’єр-ліги, 8 переможців кваліфікаційного раунду, 32 клуби Першої та Другої ліг, а також 4 аматорські команди.

До уваги учасників також 4 клуби, які цього сезону представляють Україну у єврокубках — Динамо, Шахтар, Олександрія та Полісся. Вони розпочнуть виступи з наступного раунду — 1/16 фіналу.

Жеребкування відбулося за сліпим принципом, що дозволило представникам УПЛ зіграти між собою. Так, у 1/32 фіналу зійдуться Металіст 1925 та Оболонь.

Відомі ключові пари:

Лівий Берег — Кудрівка

Чорноморець — Зоря

Локомотив — Колос Ковалівка

Повний список пар 1/32 фіналу Кубка України:

Карбон — Інгулець

Корміл — Рух

Поділля — Скала 1911

ЛНЗ — Пробій

Вікторія — Ворскла

Чорноморець — Зоря

Локомотив — Колос Ковалівка

Діназ — Агробізнес

Ужгород — Фенікс-Маріуполь

Пенуел — Карпати

Нива Вінниця — ЮКСА

Лівий Берег — Кудрівка

Металіст — Маяк

IRON — Полтава

Вільхівці — Олімпія

Металіст 1925 — Оболонь

Авангард — Буковина

Коростень/Агро-Нива — Верес

Чайка — Лісне

Чернігів — Атлет

Колос Полонне — Нафтовик-Долина

Полісся Ставки — Ребел

Епіцентр — Агротех

Гірник-Спорт — Тростянець

Денгофф — Прикарапаття-Благо

Куликів-Білка — Кривбас

Фазенда — Металург

Реал Фарма — Нива Тернопіль

Матчі 1/32 фіналу відбудуться 23–24 серпня 2025 року. На цій стадії команди зіграють один матч. У разі нічиєї після основного часу відбудеться серія післяматчевих пенальті, додатковий час не передбачено.