Україна

"Гірники" виклали за талановитого гравця 10+2 млн євро.

Правий вінгер Лукас Феррейра дав свій коментар після переходу з рідного для нього Сан-Паулу до донецького Шахтаря.

Вчора, 16 серпня, "гірники" оголосили про перше літнє придбання. Контракт із 19-річним бразильцем розраховано до кінця червня 2030 року.

"Я дуже щасливий розпочати цю нову подорож тут, в Україні. Бог мене благословляє, і я знаю, що фанати Шахтаря чудові, тож ми разом на цьому шляху. Я дуже-дуже радий підписати контракт із Шахтарем.

Як дізнався про інтерес із боку Шахтаря та якою була реакція? Я був дуже щасливий, коли побачив новини в інтернеті. Одразу сказав батьку: "Тату, хочу їхати, хочу їхати, хочу їхати!". Господь благословив, відкрив двері — і я тут. Дякую Богу!

Граю на позиції правого вінгера. Я добре атакую, добре завершую і люблю вести м'яч. Обрав номер 37. Думаю, він мені підійде.

Невертон [знайомі ще з часів академії, коли грали разом]? Так, я з ним говорив. Він дуже хороший хлопець, спокійний. Також говорив із Марлоном перед переїздом. Це захисник-монстр, має історію в Шахтарі. Загалом усі бразильці тут творять історію, і я приїхав доповнити команду.

Хто з бразильців, які будь-коли грали в Шахтарі, мені імпонував? Багато спілкуюся з Маркіньйосом у Сан-Паулу, є Фред, Дентіньйо — вони для мене приклад і орієнтир серед бразильців.

Цілі й мрії? Виграти багато титулів із Шахтарем, бути хорошою людиною, стати краще як футболіст. І здобувати трофеї й титули. Фани, я з вами до кінця. Обіцяю завжди викладатися на повну. Уперед, Шахтар!", — цитує Лукаса Феррейру офіційний сайт донецького Шахтаря.

Нагадаємо, сьогодні, 17 серпня, "гірники" гостюватимуть у рівненського Вереса в рамках третього туру УПЛ-2025/26. Стартовий свисток заплановано на 15:30, а з анонсом протистояння можна ознайомитися за посиланням.