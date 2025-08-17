Україна

Football.ua представляє прев'ю поєдинку чемпіонату України, який відбудеться 17 серпня, розпочавшись о 15:30.

У рамках третього туру української Прем'єр-ліги-2025/26 рівненський Верес зіграє домашній матч проти донецького Шахтаря.

ВЕРЕС — ШАХТАР

НЕДІЛЯ, 17 СЕРПНЯ, 15:30. СТАДІОН АВАНГАРД, РІВНЕ. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ДЕНИС ШУРМАН (КИЇВСЬКА ОБЛ.). ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА UPL.TV

Команда Арди Турана в третьому раунді плей-оф кваліфікації Ліги Європи УЄФА поступилась грецькому Панатінаїкосу лише в серії пенальті, тоді як у ігровий час виглядала сильніше за суперників. Але останній фактор нічого не важить, якщо в підсумку ти продовжуєш боротьбу лише за Лігу конференцій УЄФА. Швейцарський Серветт — назва цього клубу буде часто лунати в розташуванні "гірників" у наступні два тижні, бо обидва міжнародні матчі будуть для них ізольованими від справ у чемпіонаті.

Але такого привілею не буде в Шахтаря цими вихідними. Ба більше — доведеться здійснити складний виїзд до Рівного, де в минулому сезоні донеччани припустились однієї із своїх численний похибок у тій кампанії. Але той Верес Олега Шандрука також уже встиг залишитись у історії. Наразі команда перебудовується через відхід лідерів зразка минулої кампанії цього літа, і наразі ця стежина для "червоно-чорних" є помітно складною.

Тим часом і сам Шахтар вимушений перебудовуватись уже за ходом сезону. Бо незабаром має бути закритий трансфер Кевіна до лондонського Фулгема за рекордні для англійського клубу, але не для самого Шахтаря, гроші. Заміна Кевіну вже прибула — 19-річний Лукас Феррейра, але розраховувати на нього команда, вочевидь, зможе повноцінно лише після кількох циклів тренувань. Тобто не раніше завершення першої міжнародної перерви в цьому сезоні. До тих пір на крихких плечах Невертона триматиметься лівий фланг атаки.

Також після важкої родинної втрати має повернутись Георгій Судаков, який після відходу Кевіна, вочевидь, має повернути собі лідерський статус у колективі. Хоча й за Турана модель поведінки команди на полі геть не грає на користь українського центрального півзахисника. А також травми, травми, травми, і кричуща необхідність ротації після єврокубкової гри кілька днів тому, де майже всі зіграли по 120+ хвилин. Ще й у меншості. Верес навіть після поразок від Динамо та Полтави (по 0:1) матиме бажання цим скористатись.

За версією букмекерів, фаворитами протистояння є підопічні Арди Турана. Так, на перемогу Шахтаря можна поставити з коефіцієнтом 1.39, тоді як потенційний успіх Вереса оцінюється показником 9.40. Імовірність нічийного результату представлена ​​коефіцієнтом 4.75.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Верес: Горох — Стамуліс, Гончаренко, Вовченко, Сміян — Бойко, Харатін, Кучеров — Стень, Ндукве, Ціпот.

Шахтар: Різник — Конопля, Грам, Бондар, Азарові — Педріньйо да Сілва, Назарина, Судаков — Швед, Еліас, Невертон.

ЦІКАВІ ФАКТИ

Верес може пропустити 300 гол в УПЛ (залишилось два м’ячі).

Верес не перемагав у семи останніх матчах УПЛ: нічия та шість поразок.

Верес пропускає десять матчів УПЛ поспіль: 18 голів, на своєму полі — сім матчів поспіль: 8 голів.

Шахтар не програє в УПЛ на виїзді 10 матчів поспіль: шість перемог, чотири нічиїх.

Верес за оруди Олега Шандрука може забити 50 гол в УПЛ (наступний м’яч).

Георгій Судаков (Шахтар) може провести 100 матч в УПЛ.

35 гол в УПЛ може забити Артем Бондаренко, 30 — Георгій Судаков, 15 — Дмитро Криськів, 10 — Кевін, Єгор Назарина (усі — Шахтар), Дмитро Кльоц (Верес).

ОЧНІ ЗУСТРІЧІ

Команди раніше зустрічались 19 разів: 15 перемог Шахтаря, три нічиїх, одна перемога Вереса. Різниця голів — 9:40. Найбільша перемога Вереса (2:0 / 1993), Шахтаря (4:0 / 2017).

ПОТОЧНА ФОРМА