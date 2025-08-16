Україна

Бразильський півзахисник уклав контракт із гірниками розрахований до 2030 року.

Бразильський півзахисник Лукас дос Сантос Феррейра став першим літнім новачком донецького Шахтаря. Про це офіційно повідомив український клуб.

Футболіст переходить із Сан-Паулу, а контракт із гірниками розрахований до 30 червня 2030 року.

Феррейра народився 28 квітня 2006 року в місті Кампус-дус-Гойтаказіс (Бразилія), зріст — 187 см, позиція — правий півзахисник. Свою футбольну кар’єру він починав у дитячій школі Американо, згодом виступав за академії Фламенго та Боавісти, після чого у 2021 році приєднався до Сан-Паулу.

У складі молодіжної команди став переможцем Кубка Бразилії U20 (2024) та Кубка Сан-Паулу (2025), де забив 3 голи та зробив 2 асисти за 9 матчів. За основний склад Сан-Паулу Лукас дебютував 20 січня 2025 року в матчі проти Ботафого. Загалом у першій команді він провів 23 поєдинки у всіх турнірах, відзначившись 1 голом і 1 гольовою передачею.

Лукас Феррейра має досвід виступів у Кубку Лібертадорес, чемпіонаті Бразилії, Кубку Бразилії та Лізі Пауліста.