Бразильський півзахисник уклав контракт із гірниками розрахований до 2030 року.
Лукас дос Сантос Феррейра, пресслужба ФК Шахтар
16 серпня 2025, 18:05
Бразильський півзахисник Лукас дос Сантос Феррейра став першим літнім новачком донецького Шахтаря. Про це офіційно повідомив український клуб.
Футболіст переходить із Сан-Паулу, а контракт із гірниками розрахований до 30 червня 2030 року.
Феррейра народився 28 квітня 2006 року в місті Кампус-дус-Гойтаказіс (Бразилія), зріст — 187 см, позиція — правий півзахисник. Свою футбольну кар’єру він починав у дитячій школі Американо, згодом виступав за академії Фламенго та Боавісти, після чого у 2021 році приєднався до Сан-Паулу.
У складі молодіжної команди став переможцем Кубка Бразилії U20 (2024) та Кубка Сан-Паулу (2025), де забив 3 голи та зробив 2 асисти за 9 матчів. За основний склад Сан-Паулу Лукас дебютував 20 січня 2025 року в матчі проти Ботафого. Загалом у першій команді він провів 23 поєдинки у всіх турнірах, відзначившись 1 голом і 1 гольовою передачею.
Лукас Феррейра має досвід виступів у Кубку Лібертадорес, чемпіонаті Бразилії, Кубку Бразилії та Лізі Пауліста.