Україна

Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату України, що відбувся 17 серпня 2025 року.

Кудрівка у матчі третього туру української Прем'єр-ліги обіграла ще одного дебютанта УПЛ – СК Полтаву (3:1).

Рахунок у матчі було відкрито на п'ятій хвилині зусиллями Владислава Шаповала, який реалізував пенальті. Потім на 36 хвилині Олександр Козак подвоїв перевагу команди Віталія Костишина.

На старті другого тайму Шаповал знов реалізував пенальті, оформивши дубль. Полтавці змогли відповісти лише голом на четвертій компенсованій хвилині, автором якого став Артем Оніщенко.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Кудрівка — СК Полтава в рамках третього туру української Прем'єр-ліги-2025/26:

Кудрівка — СК Полтава 3:1

Голи: Шаповал, 5 (пен.), 50 (пен.), Козак, 36 — Оніщенко, 90+4.

Кудрівка: Яшков — Мачелюк, Сердюк, Шаповал, Мельничук — О. Козак (Гусєв, 82), Лосенко (Думанюк, 72), Нагнойний, Морозко (Рогозинський, 46) — Литовченко (Демченко, 65), Лєгостаєв (Тотовицький, 65).

СК Полтава: Восконян — Бужин, Підлепич (Стрельцов, 46), Веремієнко, Кононов — Плахтир, Місюра (Ходуля, 89) — Одарюк (Савенков, 67), Хахльов (Оніщенко, 67), Галенков — Вівдич.

Попередження: Кононов.