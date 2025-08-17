Україна

Президент Полісся висловився про перенесення матчів УПЛ.

Президент Полісся Геннадій Буткевич розповів, що змінив свою думку щодо перенесення матчів УПЛ для команд, які грають в єврокубках.

"Здається, Полісся підтримало ініціативу, що клуби, які представляють Україну в єврокубках, не мали можливості для перенесення гри? Саме так. Але коли особисто пережив із командою всі випробування впродовж цих 20 днів, зрозумів, що це було моє помилкове рішення. Звісно, я проти зловживань переносами, але саме під час європейських кваліфікацій вважаю, що наші команди мають право отримувати час на відновлення і підготовку до наступних ігор.

Є думка, що графік без переносів не є проблемою для команд під час єврокваліфікації? Я теж так вважав. Але щоб зрозуміти всі труднощі, треба їх особисто пройти. Я щиро запрошую будь-кого з журналістів або ведучих проїхати увесь шлях разом із нашою командою впродовж усієї кваліфікації й показати футбольній громадськості, як це насправді відбувається. У будь-якого експерта після перегляду такого "серіалу" думка зміниться. Вважаю, наші футбольні органи мають поставитися з повагою до українських клубів і врахувати логістичні труднощі щодо переміщень під час війни", — сказав Буткевич.

Нагадаємо, матч Шахтар — Серветт обслужать шотландці, Полісся — Фіорентина — азербайджанці.