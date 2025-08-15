Ліга конференцій

Football.ua оцінює дії футболістів Полісся в поєдинку кваліфікації Ліги конференцій УЄФА.

У цьому матчі житомирському Поліссю можна докоряти з двох причин: остаточно не вирішили долю протистояння ще в першому таймі через власне марнотратство, а після першої результативної помилки в обороні почався саме той футбол, якого команді Руслана Ротаня варто було уникати за будь-яких обставин. Як наслідок — поразка. Але не виліт з єврокубків, хоча наприкінці матчу здавалось, що ось-ось, і найгірший сценарій може справдитись.

Football.ua оцінює гру футболістів Полісся у матчі на стадіоні Фехерварі уті Стадіон (за 10-бальною шкалою).

Полісся Житомир

Євген Волинець — 5,5. Важкий матч для воротаря Полісся, команда якого в обороні почувала себе явно не в своїй тарілці, а отже й працювати Волинцю доводилось чимало. Здебільшого, це була гра на виходах, бо таким був футбол Пакша, але коли вже доходила справа до необхідності рятувати ворота власної команди в більш напружених ситуаціях, то Євген тягнув усе, до чого міг дотягнутись.

Микита Кравченко — 5,0. Посередній матч для правого флангового захисника житомирян, оскільки він опинився на картці ще в першому таймі, після чого мав діяти дуже обережно, і зрештою ця обережність ледь не коштувала команді третього пропущеного наприкінці гри.

Едуард Сарапій (5,5) — Данило Бескоровайний (4,0) — 5,0. Двадцять п’ять повітряних дуелей припало лише на пару центральних захисників "вовків" — здогадатись, у який саме футбол грали суперники через це не надто складно. Вибір Бескоровайного при цьому що в першій грі, що в матчі-відповіді був раціональним, але цього разу на полі суперників Данило зіграв надзвичайно кволий матч саме в позиційній обороні. А те, як він "охороняв кукурудзу" під час другого пропущеного м’яча — це взагалі окрема історія. У Сарапій подібних провалів не було, проте обрізався він також достатньо.

Борис Крушинський — 5,0. Можна було сміливо стверджувати, що Крушинський виграв першу гру проти Пакша для своєї команди на пару з Андрієвським, але тоді він діяв на лівому фланзі атаки й почував себе розкуто. І ще тоді ми передбачили, що через вилучення Михайліченка Борису доведеться знову опинитись ліворуч у захисті, і в підсумку він провів значно менш виразне протистояння. Боротись йому також доводилось чимало, і геть не завжди це вдавалось робити якісно.

Богдан Лєднєв — 5,0. У виконанні центрального півзахисника Полісся теж перший матч у цій дуелі можна вважати вдалим, тоді як другий — точно ні. Ротань дав реакцію вже на 56 хвилині.

Руслан Бабенко — 4,5. Із такою кількістю втрат м’яча та програної боротьби, яку дозволив собі опорник житомирян у цьому матчі, далеко не зайдеш. Але, на відміну від Лєднєва, змінювати Бабенка через його досвід, напевно, Ротань так і не став. 16 утрат м’яча за гру — неприпустима розкіш для гравця такої позиції.

Олександр Андрієвський — 5,5. Натхненним був виступ центрального півзахисника "вовків" у першій грі, і в матчі-відповіді він намагався не опускати цю планку. Але виходило це робити явно не повсякчас, тож зрештою Андрієвський залишився без результативних дій, але з мемним ударом собі ж у ногу під гострим кутом по відношенню до порожніх воріт.

Олексій Гуцуляк — 6,0. У затінку провів перший матч фланговий нападник Полісся, бо там усі події розгортались на протилежному боці поля, але в другій зустрічі оборона Пакша таки мала з ним чимало проблем. Ледь не кожна креативна дія так чи інакше була дотичною в своєму створенні до дій Гуцуляка, який і постріляти по чужих воротах устиг, і партнерів пошукати також.

Олександр Філіппов — 4,5. Ця дуель завершилась би достроково, якби форвард житомирян хоча б один свій момент у першому таймі, які старанно для нього створював Назаренко з лівого флангу, таки зміг реалізувати. І в підсумку виходить, що два з трьох ударів по воротам від Філіппова взяв на себе воротар, ще один виявився неточним, а більшого створити не дали суперники. А потім була вже класична ротація.

Олександр Назаренко — 6,0. Великий вплив на загалом достатньо обмежене перебування Полісся в атаці мав лівий фланговий нападник, і зрештою це проблема лише Філіппова, або решти партнерів, яким Олександр намагався асистувати, що Назаренко не залишив поле з результативною дією в цій грі.

Сергій Чоботенко — 6,0. Центр оборони Полісся треба було якось стабілізувати після другого пропущеного м’яча, і Чоботенко в цьому плані зіграв значно більш спокійно, аніж його попередник на позиції.

Микола Гайдучик — 6,0. Активна гра після появи на полі на заміну від форварда житомирян, але зачепитись з ударом у чужому штрафному по-справжньому так і не вдалось. Натомість партнерам асистував Гайдучик на цілком пристойному рівні.

Томер Йосефі — 6,5. Не асист, але своїми дальніми ударами ізраїльтянин із появи на полі на заміну таки домігся того, щоб воротар суперників помилився на користь його команди.

Андре Гонсалвеш, Таллес Коста — непоганим також видався й вихід на заміну двох легіонерів Полісся на заключні хвилини протистояння, і зрештою Таллесу навіть удалось підобідати на відскоку в чужому штрафному.