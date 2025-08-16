Ліга конференцій

Перші матчі відбудуться 21 серпня.

Перший матч між донецьким Шахтарем та швейцарським Серветтом у раунді плей-оф кваліфікації Ліги конференцій обслуговуватимуть арбітри із Шотландії. Про це повідомляє прес-служба УЄФА.

Головним арбітром призначено Ніколаса Волша, якому допомагатимуть Деніел Макфарлейн і Френсіс Коннор. Роль резервного арбітра дісталася Крісу Грему.

За систему ВАР відповідатимуть Ендрю Даллас та Дональд Робертсон.

До цього 34-річний шотландець працював на матчі відбору Євро U-21 між Францією та Україною (5:0) у 2021 році.

Зустріч між житомирським Поліссям та італійською Фіорентиною дісталася арбітрам з Азербайджану.

Головним рефері буде Аліяр Агаєв, якому допомагатимуть Зейнал Зейналов та Акіф Аміралі. Резервним арбітром призначено Кямала Умудлу.

За систему ВАР відповідатимуть німець Роберт Шродер та азербайджанець Інгілаб Мамедов.

До цього 37-річний азербайджанець обслуговував матчі Динамо – Лугано (1:1) у Лізі Європи (2019 рік), АЕК – Зоря (0:3) у ЛЄ (2020), Ворскла – Жиліна (3:1) у відборі ЛЕ (2015) та кілька матчів за участю збірних України.

Обидва матчі пройдуть у четвер, 21 серпня, о 21:00 за Києвом.

Раніше стала відома бригада арбітрів, яка обслуговуватиме матч кваліфікації Ліги Європи між Динамо та Маккабі Тель-Авівом.