Коментар тренера після переможної гри.

Головний тренер криворізького Кривбасу Патрік ван Леувен прокоментував виїзну перемогу над луганською Зорею — 3:2 у 3 турі УПЛ на пресконференції.

"Ми дуже добре розпочали сьогоднішню гру. Як і планувалося, змогли створити свої моменти — реалізували передачі, швидкі переходи, і це дало результат. У першому таймі ми забили два голи, але мали можливості забити і третій, і четвертий. Замість цього почали втрачати ініціативу, і Зоря скористалася цим.

Особливо відчувався тиск на нашому лівому фланзі наприкінці першої половини гри. Після перерви намагалися виправити ситуацію, зокрема діяти менш високо в обороні. Вдалося забити третій гол: завдяки класному пасу від Шевченка Задерака оформив фантастичне взяття воріт.

Однак ми дуже швидко пропустили м’яч у відповідь — це додало напруги. Обидві команди почали грати з ще більшою віддачею. Відчувалося, що всі наші хлопці — як на полі, так і на лаві запасних боролися до кінця. Саме тому, вважаю, що перемога сьогодні була заслуженою.

Щодо суперників — для мене всі клуби в УПЛ рівні. Я не ділю їх за якимись емоційними принципами. Ми з командою намагаємося викладатися у кожному матчі, незалежно від того, хто перед нами. Ще до війни я співпрацював з деякими з цих клубів на рівні академій, але зараз для мене важливе лише одне — результат.

Наш план на гру полягав у тому, щоб тиснути на суперника та створювати моменти біля його воріт. І це спрацювало. Так, є аспекти, які потрібно покращити, але більшість із того, над чим ми працювали на тренуваннях, команда виконала. Зараз у нас є багато матеріалу для аналізу — і це дуже цінно.

Усе ще в процесі. «Кривбас» — молода команда, яка прагне інтегрувати свої ідеї в український чемпіонат. Ми постійно вдосконалюємось і шукаємо гравців, які можуть підсилити наш склад. З огляду на молодість команди, ми маємо бути дуже виваженими у прийнятті рішень щодо підсилення", — сказав ван Леувен.

