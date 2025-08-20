Україна

Євгеній Шевченко поділився враженнями від переходу у склад "пивоварів".

Захисник Оболоні Євген Шевченко прокоментував своє повернення у столичний клуб з Вереса.

"Мій перехід — це перш за все велика зацікавленість з боку керівництва і тренерського штабу.

Враження тільки найпозитивніші. Я радий повернутися до Оболоні. Дякую за довіру тренерському штабу. Сподіваюся і надалі робити все, щоб команда перемагала.

Для мене це, можна сказати, рідний клуб. Тут починалися мої перші професійні кроки у футболі. Тому я тільки був дуже радий повернутися в цей клуб і хочу принести якнайбільше користі", — наводить слова Шевченка прес-служба клубу.

Після трьох турів Оболонь набрала сім очок і посідає п'яте місце у турнірній таблиці УПЛ.