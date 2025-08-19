Україна

Вболівальники розділилися у думках щодо рішення арбітрині.

У матчі жіночої Прем’єр-ліги України між Колосом із Ковалівки та одеськими Сістерс трапився резонансний епізод. Арбітриня Анастасія Романюк показала жовту картку футболістці Ірині Майбородіній за неспортивну поведінку, яка виникла після її відмови спілкуватися українською мовою під час гри.

Поєдинок завершився перемогою одеської команди з рахунком 2:1, але головна увага глядачів зосередилася на другому таймі, коли виникла суперечка між гравчинею Сістерс та суддею. Романюк пояснила, що зробила зауваження футболістці, наголосивши: "Мовою Росії ми тут не спілкуємось. Жовта картка за незгоду. І попросила гравця спілкуватися українською мовою. Це чемпіонат — України".

Рішення викликало неоднозначну реакцію. Частина глядачів і навіть гравчині Сістерс підтримали арбітриню, аплодуючи їй за принципову позицію. Водночас у соцмережах з’явилися й критичні коментарі. Прихильники судді називали її дії "прикладом національної свідомості", а опоненти наголошували, що регламент футболу не містить вимоги щодо мови спілкування.

Згідно з правилами, жовта картка може бути показана за різні прояви неспортивної поведінки, включно з суперечками із суддею. Саме так кваліфікували інцидент з Майбородіною, яка після зауваження Романюк продовжувала говорити російською.