Україна

Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату України, що відбувся 15 серпня 2025 року.

Столична Оболонь у матчі третього туру української Прем'єр-ліги у гостях обіграла львівський Рух (2:1).

Рахунок у матчі було відкрито на 27 хвилині, коли Денис Устименко точно пробив головою з одинадцятиметрової позначки.

Потім на 62 хвилині Ростислав Лях неймовірним ударом зі штрафного зрівняв цифри на табло, але за 12 хвилин своїм черговим шедевром відзначився Сергій Суханов, також пробивши зі стандарту.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Рух — Оболонь в рамках другого туру української Прем'єр-ліги-2025/26:

Рух — Оболонь 1:2

Голи: Лях, 62 — Устименко, 27, Суханов, 74.

Рух: Герета — Копина (Едсон, 71), Слюбик, Холод, Лях — Квас (Притула, 39), Підгурський (Слюсар, 46), Пастух — Кітела (Алмазбеков, 39), Фаал, Руніч.

Оболонь: Марченко — Суханов, Приймак, Курко, Дубко, Є. Шевченко — Кулаковський (Семенов, 46), Чех, Слободян (Нестеренко, 59) — Бичек, Устименко (Прокопенко, 60).

Попередження: Слюбик — Кулаковський, Семенов, Нестеренко.