Сьогодні, 22 серпня, відбуваються перші матчі 1/32 фіналу Кубку України.

У першому матчі харківський Металіст у гостях обіграв Маяк Сарни з рівненської області з рахунком 2:0.

Рахунок у матчі було відкрито на 16 хвилині, коли Кирило Дігтярь неймовірним ударом зі штрафного вразив ворота аматорської команди.

На 43 хвилині харків'яни залишилися у меншості після вилучення Богдана Пороха, який отримав дві жовті картки.

Тим не менш, це не завадило Металісту забити другий м'яч, автором якого став Дігтярь, який підстеріг грубу помилку в обороні з боку захисника та воротаря, які врізалися один в одного та подарували йому м'яч.

Маяк Сарни — Металіст 0:2

Голи: Дігтярь, 16, 55.

Вилучення: Порох, 43 (друга жовта).

У другому матчі сумська Вікторія здобула мінімальну перемогу над полтавською Ворсклою з рахунком 1:0.

Автором єдиного гола став Артем Шпирьонок, який на 24 хвилині виборов м'яч у штрафному майданчику у боротьбі з двома захисниками полтавців та пробив повз воротаря у ворота.

Вікторія - Ворскла 1:0

Гол: Шпирьонок, 24.