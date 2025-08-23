Україна

Слідкуйте за матчем з Football.ua.

Сьогодні, 23 серпня, відбудеться матч 1/32 фіналу Кубку України сезону-2025/26, у якому одеський Чорноморець зустрінеться з луганською Зорею.

Поєдинок пройде в Одесі на стадіоні Чорноморець. Стартовий свисток пролунає о 13:00 за Києвом.

Онлайн-трансляція матчу Чорноморець — Зоря:

Після трьох турів Чорноморець набрав сім очок і посідає друге місце у Першій лізі, а Зоря має у своєму активі чотири бали та йде на дев'ятій позиції в УПЛ.