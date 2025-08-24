Україна

Нападник львівських Карпат поспілкувався із Football.ua про старт сезону, легіонерів у команді, нову форму та вплив вболівальників на гру.

Львівські Карпати минулого сезону були близькими до того, аби потрапити у єврокубки, однак все ж фінішували на шостому місці у чемпіонаті. Новий сезон для львів’ян почався не так легко, як багато хто гадав: поразка під Полісся (0:2) та нічиї із Шахтарем (3:3) та Колосом (1:1). Однак і при цих результатах у львівській команді є той, хто привертає увагу своєю яскравою та результативною грою.

Ігор Краснопір — приємне відкриття українського футболу у 2020-ті. Гарно проявивши себе в Оболоні (29 матчів та 6 голів у сезоні 2023/2024), він перейшов до Руху, де також забив шість м’ячів в осінній частині попереднього чемпіонату. Ще один гол Ігор додав вже у складі Карпат, куди перейшов у зимове міжсезоння.

В ексклюзивному інтерв’ю Football.ua Ігор Краснопір поділився думками стосовно старту нового сезону, матч проти Шахтаря, втрату Карпатами Олега Очеретька та плани на Кубок України цього сезону.

"Коли грали з Поліссям, рефері не поставив 100% пенальті"

— Ігорю, ти забив у двох матчах поспіль. Як оціниш свою поточну форму?

— Дуже радий відзначитися. Щасливий, що зміг цими голами допомогти команді набрати залікові бали. В принципі, відчуваю себе як фізично, так і морально, у гарній формі.

— Поки Карпати не можуть здобути перемогу у новому чемпіонаті: поразка від Полісся та дві нічиї із Шахтарем та Колосом. В чому бачиш причини такої безвиграшної серії?

— Якщо бути відвертим, то ми грали проти досить непоганих команд. Просто є певні моменти, які у нас не виходили. Ми намагаємось це коригувати у тренувальному процесі, відпрацьовувати певні моменти і будемо намагатися після перших трьох турів зробити висновки і рухатися далі.

— У матчі з Шахтарем твій гол врятував Карпати від поразки. Чи можна сказати, що цей матч був для вашої команди найкращим серед перших ігор чемпіонату?

— Напевно, що так. Матч із Шахтарем видався дуже видовищним і для вболівальників, і взагалі дуже багато емоцій забрав. Дуже радий відзначитися, особливо у ворота Шахтаря. Дуже приємно і найголовніше, що цей гол допоміг команді не програти і заробити заліковий пункт. Можливо, це один із трьох матчів, який дійсно можна занести нам в актив.

— Після матчу гравці Шахтаря та менеджмент клубу взялися активно апелювати, мовляв, перед твоїм голом Педросу порушив правила проти Коноплі. Які емоції у тебе викликали ці апеляції?

— Якщо чесно, я не приділяв цьому ніякої уваги, тому що я розумію, що арбітри це люди, вони можуть помилятися. Але знову ж таки, коли ми грали з Поліссям, то на мою думку, рефері не поставив 100%-вий пенальті. А в наступній грі, можливо, там і був фол, але арбітр дав грати і я забив, тому ніяк не реагую на цю історію, ніяких емоцій у мене це не викликало. Гру вже зіграно і добре, що вона склалася саме так.

"Відчув велику різницю між Рухом та Карпатами"

— ⁠Минулого сезону ти грав у всіх іграх чемпіонату, і за Рух, і за Карпати. Зміна клубу сильно вплинула на твій настрій та футбольні скіли?

— Так, дійсно дуже велика різниця. Коли я приходив з Руху у Карпати, то повністю змінював середовище. Це інший підхід, інше бачення футболу. Було дійсно тяжко підлаштовуватися, перелаштовуватися, змінюватися… Навіть зараз я вже в команді майже півроку і можу сказати, що є ще багато речей, які можна покращувати. Різниця відчувається дійсно велика.

— В Карпатах є чимало латиноамериканських гравців. Чому можна в них навчитися?

— Дійсно, у нас є багато легіонерів з Латинської Америки. Не тільки у них, а й загалом у будь-якої людини можна чомусь навчатися. Є певні якості, які в них є, а в тебе не має. Наші легіонери — дуже порядні, професійні хлопці. Можливо, у них можна повчитися легкості сприйняття певних моментів на футбольному полі. Вони не падають у відчай, якщо щось йде не так, а спокійно грають у футбол, розуміють, що це справа, яка приносить їм задоволення. Напевно, ось цим якостям у них варто повчитися.

— Минулого сезону команда була близька до єврокубків, але не змогла виконати це завдання. Що винесли з партнерами з цієї історії?

— Так, ми були близькими до виходу в єврокубки, але програли два останні тури і не змогли виконати це завдання. Але, вважаю, що це дійсно показало нам певні моменти, над якими нам треба працювати. Будемо намагатися це змінювати і рухатися вперед.

— ⁠Влітку команду залишив Олег Очеретько, який повернувся для Шахтаря. Його зараз не вистачає Карпатам?

— Звісно, Олег був дуже важливим гравцем для нас. Він вносив вагомий внесок в результат команди, в атмосферу в колективі. Карпатам дійсно його зараз не вистачає. Але це футбол, іноді дороги можуть розходитися, це нормально. Ми подякували йому за спільну роботу та побажали йому успіхів у його клубі.

"Переконався, що вболівальники Карпат – найкращі в Україні"

— ⁠У Кубку України ви зіграєте з Пенуелом, що тобі відомо про цю команду?

— Чесно кажучи, про цю команду мені невідомо майже нічого. Єдине, що можу сказати, у мене немає ніякої недооцінки, бо до всіх команд відношуся однаково. Для мене однакова відповідальність на матчі з кожним суперником, незважаючи на імена суперників. Намагаюся закріплювати за собою саме цей підхід. Бо якщо ти будеш на одну команду налаштовуватися ось так, а на наступного суперника по-іншому, то це не рівень професійного футболіста.

— Загалом, до фіналу Кубка України за всю його історію доходили різні команди, але Карпати востаннє там грали ще 1999-го року. Чи не настав час оновити цю статистику?

— Побачимо, я не можу сказати наперед. Команда і я особисто будемо робити все, щоб ця статистика вже оновилася.

— ⁠Карпати представили нову форму і цей ролик мало кого залишив байдужим. А як тобі грається у новому комплекті форми? Що, окрім дизайну, її відрізняє від попередньої?

— Насправді, дуже подобається наша нова форма. Ролик вийшов дуже емоційним і зворушливим. Дійсно, є певні відсилки на історію клубу і особливо подобається дизайн. Класно, що зробили його з певною стилістикою тих часів, коли Карпати грали в єврокубках. Тому я задоволений, комфортна і гарна форма.

— На стадіоні Україна на матчі Карпат цього сезону поки не приходить менше, ніж 6500 вболівальників. Які відчуття, коли граєш на таку велику, за нинішніми часами, аудиторію?

— Я вже переконався в тому, що вболівальники Карпат є найкращими в Україні. Тому що, граючи на всіх стадіонах проти всіх команд, ти не відчуваєш такої підтримки як коли приїжджаєш на стадіон Україна. Так, на жаль зі зрозумілих причин зараз не може більше людей відвідувати наші ігри. Але та частина, яка приходить, робить класну атмосферу. Те, що квитки розходяться за день-два, демонструє, що вболівальники вірять в свою команду і підтримують її. Коли ти забиваєш гол, коли чуєш вигуки вболівальників та їхні аплодисменти… Заради цього ми і граємо у футбол.