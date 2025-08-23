Україна

Триває розіграш Кубку України-2025/26.

Сьогодні, 23 серпня, продовжуються матчі розіграшу Кубку України у сезоні-2025/26.

У першому матчі СК Полтава у гостях здобула перемогу над аматорським колективом Iron із Запоріжжя з рахунком 5:1.

Полтавська команда відкрила рахунок на 31 хвилині, коли подачу з лівого флангу головою замкнув Максим Марусич. Iron зрівняв рахунок на 62 хвилині після грубої помилки воротаря полтавців, який на рівному місці привіз вільний удар за п'ять метрів від воріт — удар із вигідної позиції реалізував Максим Надрічний.

Потім на 76 хвилині Артем Оніщенко класно пробив низом з-за меж штрафного майданчика, вивівши Полтаву вперед. Через п'ять хвилин Вадим Підлепич збільшив перевагу своєї команди, замкнувши подачу з кутового. Через три хвилини Олександр Вівдич головою замкнув подачу з кутового із того ж флангу. Ще за чотири хвилини Оніщенко оформив дубль, розстрілявши ворота з 12 метрів.

Iron — СК Полтава 1:5

Голи: Надрічний, 62 — Марусич, 31, Оніщенко, 76, 88, Підлепич, 81, Вівдич, 84.

У другому поєдинку Олімпія пройшла Вільхівці, вибивши суперника у серії післяматчевих пенальті з рахунком 3:1.

Основний час матчу закінчився з рахунком 1:1. Гості відкрили рахунок на 28 хвилині, коли Дмитро Шостак замкнув простріл з правого флангу з воротарської лінії.

Потім наприкінці першого тайму господарі поля залишилися у меншості після вилучення Андрія Руденка, який отримав другу жовту картку. Однак це не завадило Олімпії зрівняти цифри на табло зусиллями Михайла Абрамова на 58 хвилині, який зрізав м'яч у свої ворота.

Таким чином, переможець визначився в серії післяматчевих пенальті, де сильнішими були гравці Олімпії з рахунком 3:1.

Олімпія Савинці — Вільхівці 1:1 (після серії пенальті 3:1)

Голи: Абрамов, 58 (аг) — Шостак, 28.

Вилучення: Руденко, 45 (друга жовта).