Україна
23 серпня 2025, 15:02
Чорноморець дотиснув Зорю в 1/32 фіналу Кубка України
Команда Олександра Кучера нагадала про свої амбіції після вильоту до Першої ліги.
Чорноморець — Зоря, фото ФК Чорноморець
Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.
Чорноморець — Зоря 2:1
Голи: Лопирьонок, 11, Хобленко, 77 — Будківський, 50
Чорноморець: Ющишин — В. Єрмаков (Скляр, 67), Кратов, Ракіцький — Райс (Скиба, 85) — Лопирьонок, Робакідзе (Романюк, 46), Пшеничнюк (Рязанцев, 46), Осман — К. Попов (Когут, 62), Хобленко.
Зоря: Турбаєвський — Пердута, Джордан, Янич (Ескінья, 58), Вантух (Жуніньйо, 68) — Руан, Попара (Дришлюк, 68), Мічин — Слесар, Будківський (Саленко, 78), Маткевич (Анджушич, 58).
Попередження: Райс, Романюк, Рязанцев, Лопирьонок — Янич, Маткевич