Україна

Чорноморець дотиснув Зорю в 1/32 фіналу Кубка України

Команда Олександра Кучера нагадала про свої амбіції після вильоту до Першої ліги.

Чорноморець — Зоря, фото ФК Чорноморець

Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.



Чорноморець — Зоря 2:1

Голи: Лопирьонок, 11, Хобленко, 77 — Будківський, 50



Чорноморець: Ющишин — В. Єрмаков (Скляр, 67), Кратов, Ракіцький — Райс (Скиба, 85) — Лопирьонок, Робакідзе (Романюк, 46), Пшеничнюк (Рязанцев, 46), Осман — К. Попов (Когут, 62), Хобленко.



Зоря: Турбаєвський — Пердута, Джордан, Янич (Ескінья, 58), Вантух (Жуніньйо, 68) — Руан, Попара (Дришлюк, 68), Мічин — Слесар, Будківський (Саленко, 78), Маткевич (Анджушич, 58).



Попередження: Райс, Романюк, Рязанцев, Лопирьонок — Янич, Маткевич