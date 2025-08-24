Україна

Слідкуйте за матчем з Football.ua.

Сьогодні, 24 серпня, відбудеться матч 1/32 фіналу Кубку України сезону-2025/26, у якому криворізький Пенуел зустрінеться зі львівськими Карпатами.

Поєдинок пройде в Львові на стадіоні Україна. Стартовий свисток пролунав о 13:00 за Києвом.

Онлайн-трансляція матчу Пенуел — Карпати:

Після чотирьох турів Пенуел не набрав очок і займає передостаннє місце у Другій лізі, а у Карпат два бали після трьох турів в УПЛ та 13 позиція відповідно.