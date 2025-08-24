Україна

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 1/32 фіналу Кубку України, у якому зіграють харківський Металіст 1925 та київська Оболонь.

Харківський Металіст 1925 та київська Оболонь зіграють у 1/32 фіналу Кубка України на житомирському Центральному.

Младен Бартулович, після перемоги над Олександрію (4:1), залучив до стартового складу Забергджу в центрі поля, тоді як Гаджиєв розташується на правому фланзі атаки.

Олександр Антоненко, на тлі перемоги над львівським Рухом (2:1), використав із перших хвилин Федорівського в рамці воріт, тоді як Ломинцький та Прокопенко гратимуть у обороні, а Мединський, Черненко та Блізніченко розташуються в центрі поля під номінальним нападником Нестеренком.

Металіст 1925: Варакута — Крупський, Салюк, Шабанов, Капінус — Забергджа, Калюжний, Литвиненко — Гаджиєв, Петер, Рашиця.

Запасні: Мозіль, Проценко, Павлюк, Мартинюк, Арі, Обіная, Чурко, Антюх, Когут, Калітвінцев, Панченко, Мба.



Оболонь: Федорівський — Суханов, Приймак, Ломницький, Дубко, Є. Прокопенко — Мединський, Кулаковський, Черненко, Блізніченко — Нестеренко.